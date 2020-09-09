Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, 1,3 milyon euro maaş alacak Beşiktaş, Josef de Souza'yı resmi imzayı atması için İstanbul'a davet etti. Brezilyalı futbolcuyla anlaşma şartları da ortaya çıktı. Anlaşmaya göre Josef, Beşiktaş'tan yıllık 1,3 milyon euro maaş alacak.

Beşiktaş, ön libero transferinde mutlu sona ulaştı. Siyahbeyazlı kulüp, uzun süredir görüşme halinde olduğu Josef de Souza ile prensip anlaşmasına vardı.

YILLIK 1,3 MİLYON EURO

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli ile sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki ön libero için Galatasaray ve Başakşehir'le çekişen siyah-beyazlı ekip, oyuncuya 1+1 yıllık mukavele teklif etti. Yönetim, futbolcuya maaş olarak da 1.3 milyon euro garanti ücret önerdi. Pazarlıkların bu rakam üzerinden yürütüldüğü, daha sonra ise tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Beşiktaş dün ise Josef de Souza'yı resmi sözleşmeye imza atması için İstanbul'a davet etti. Dubai'de ailesiyle birlikte tatil yapan Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip imzayı atması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Öte yandan geçtiğimiz gün Sergen Yalçın, Brezilyalı futbolcuyla ilgili olarak "Josef de Souza konusunda çok net değiliz ama benim sıcak baktığım bir futbolcu. Şartlar uygun olursa düşünebiliriz" açıklamasını yapmıştı.

SÜPER LİG PERFORMANSI

31 yaşındaki Brezilyalı defansif orta saha Josef de Souza, 2015 ila 2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve ardından 12 milyon euro bonservis karşılığı Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Josef kariyerinde 96 Süper Lig maçına çıktı ve 10 gol atıp 5 asist yaptı.

(Sabah)