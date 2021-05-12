Beşiktaş Kulübü İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı
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Beşiktaş Kulübü İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı

Beşiktaş Kulübü İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübü, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği saldırıları şiddetle kınıyoruz! Bölgeye bir an önce barış ve huzurun hakim olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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