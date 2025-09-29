Beşiktaş Kocaelispor maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı 11'i!

Beşiktaş Kocaelispor maç kadrosu 11'ler! Beşiktaş Kocaelispor maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Beşiktaş Kocaelispor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Kocaelispor ilk 11'ler açıklanıyor. Beşiktaş Kocaelispor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU 11'LERİ

Beşiktaş Kocaelispor maçı 11'leri açıklandı:

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kocaelispor: Jovanovic, Djiksteel, Syrota, Balogh, Muharrem, Keita, Show, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic.

Siyah-beyazlılarda Kocaelispor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

RAMS Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak Göztepe ve Kayserispor maçlarında formasından uzak kalan Salih Uçan, Kocaelispor karşısında da görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz'ın ise sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi.

Demir Ege Tıknaz da Kocaelispor maçında formasından uzak kalacak.