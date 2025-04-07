Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler!

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu haftalarından birine sahne olacak Beşiktaş – Kasımpaşa karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ligdeki sıralamayı ve Avrupa kupalarına katılım yarışını yakından ilgilendiren bu önemli mücadele, sporseverlerin ilgi odağı haline geldi. Karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal gibi detaylar taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Aynı zamanda iki takımın sahaya hangi 11'lerle çıkacağı da maç öncesinde merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş – Kasımpaşa maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın muhtemel 11'lerinde hangi isimler yer alıyor? İşte, maç öncesi son gelişmeler ve olası kadrolar…

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran karşılaşmalardan biri olan Beşiktaş – Kasımpaşa maçı, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak. İstanbul temsilcilerinin karşı karşıya geleceği bu zorlu mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda alacağı 3 puanla üst sıralara tırmanmak isterken; Kasımpaşa da kendi evinde güçlü rakibine karşı avantaj yakalamayı hedefliyor. Maçın başlama saati ise 20:00 olarak açıklandı.

Beşiktaş Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler

Bu mücadele, sadece takımların puan durumunu değil, aynı zamanda sezon sonu hedeflerini de doğrudan etkileyecek öneme sahip.

Beşiktaş Kasımpaşa maçı hangi kanalda

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş ve Kasımpaşa arasında oynanacak olan bu önemli karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports aboneliği üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.

Beşiktaş Kasımpaşa maçı saat kaçta

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Beşiktaş Muhtemel 11:

Mert Günok

Svensson

Paulista

Emirhan

Masuaku

Rashica

Chamberlain

Gedson

Rafa Silva

Joao Mario

Ciro Immobile

Kasımpaşa Muhtemel 11:

Gianniotis

Winck

Opoku

Yasin

Aytaç Kara

Gökhan Gül

Fall

Hajradinovic

Ouanes

Da Costa

Yasin Özcan