Beşiktaş, Karagümrük'e yenilince Vodafone Park karıştı! Maç sonu Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı
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Beşiktaş, Karagümrük'e yenilince Vodafone Park karıştı! Maç sonu Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın evinde Karagümrük'e 2-1 mağlup olmasıyla Vodafone Park karıştı. Stat koridorunda iki takım arasında arbede yaşandı. Beşiktaşlı yıldız futbolcu Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Karagümrüklü Ndao ve Koray Altınay arasında gergin anlar yaşandı. Ndao'nun şikayetçi olması üzerine Korkmaz gözaltına alındı.

Beşiktaş dün akşam şampiyonluk yolunda bir darbe aldı. Evinde Karagümrük'ü ağırlayan kartal, 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda sahada ve soyunma odalarında gergin anlar yaşandı.

GHEZZAL'IN MENEJERİ GÖZALTINA ALINDI

Vodafone Park'ta oynanan mücadele sonrası Beşiktaşlı yıldız isim Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında gerginlik çıktı. Hakan Korkmaz ile Ndao arasında çıkan gerginlik sonrası iki tarafı ayırmak için araya Karagümrüklü Koray Altınay girdi. Ndao'nun Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.

FENERBAHÇE LİDERLİK ŞANSINI TEPTİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dün akşam kaybetmesiyle zirve yarışı da kızıştı. Beşiktaş 81 puanla liderliğini sürdürürken, Denizlispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray da puanını 81'e çıkartarak ikinciliğe yükseldi. Beşiktaş ve Galatasaray arasında 2 averaj farkı bulunuyor. Sivasspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe ise son haftaya 79 puanla üçüncü sırada girdi ve şampiyonluk şansını büyük ölçüde riske attı.

BEŞİKTAŞ SON HAFTAYA EKSİKLERLE GİRİYOR

Göztepe maçı öncesinde sakat oyuncular hakkında bilgiler veren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Aboubakar yetişmeyecek. Cezalı Atiba dönecek. Belki Gökhan Töre dönebilir. Oğuzhan antrenmanlara başladı ama maç oynayacak durumda olduğunu düşünmüyorum. 3 tane sezonu kapatan oyuncumuz var. Ljajic'in durumu yarın belli olur. Cumartesi günü çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

Beşiktaş, Karagümrük'e yenilince Vodafone Park karıştı! Maç sonu Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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