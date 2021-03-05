Beşiktaş'tan hakem eleştirilerine tepki: Şerefli şampiyonlukların yaşanacağı bir lig istiyoruz

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Beşiktaş, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Son dönemde Süper Lig ekiplerinin hakemlerle ilgili yaptıkları açıklamalara tepki gösteren siyah-beyazlılar, herkesi sağduyulu olmaya davet etti.

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"SAĞDUYULU OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz. Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz. Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve "ADALET" duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz. Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı