Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu
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Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Spor

Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarların slogan atması Cenk Tosun'un taraftarları selamlaması İZMİR - Süper Lig'in 42'nci haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı.

Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarların slogan atması

Cenk Tosun'un taraftarları selamlaması İZMİR - Süper Lig'in 42'nci haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Beşiktaş, bu skorla Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyon oldu. Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarlar Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun'a sevinç gösterisinde bulundu.

Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu
Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu
Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu
Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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