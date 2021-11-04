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Beşiktaş yurda döndü

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor
Beşiktaş yurda döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4'üncü maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting CP'ye 4-0'lık skorla mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'a geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4'üncü maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting CP'ye 4-0'lık skorla mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda siyah-beyazlı kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Havalimanından Nevzat Demir Tesisleri'ne hareket eden Beşiktaş kafilesi gerçekleştireceği antrenmanla  Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor Haberleri
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