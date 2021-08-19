Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Avusturya'nın St. Pölten takımına 7-0 yenildi. Gecenin diğer maçında Juvetus, Kuzey Makedonya temsilcisi Kamenica Sasa'yı 12-0 yendi. Siyah-beyazlılar, üçüncülük maçında 21 Ağustos Cumartesi günü Kamenica Sasa'yla karşılaşacak.

Siyah-beyazlı takım, Juventus Antrenman Sahası'nda oynanan ve ilk yarısını 5-0 geride kapadığı karşılaşmadan 7-0 mağlup ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP KAMENICA SASA

Günün diğer karşılaşmasında ise İtalya'nın Juventus takımı, Kuzey Makedonya temsilcisi Kamenica Sasa'yı 12-0 yendi. Beşiktaş, 21 Ağustos Cumartesi günü yapılacak üçüncülük maçında Kamenica Sasa ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı