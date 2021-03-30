Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 20 kişi koronavirüse yakalandı

Beşiktaş'ın futbol takımındaki koronavirüs vakalarından sonra, Kadın Basketbol Takımı'nda da pozitif vaka patlaması yaşanıyor. Takımda teknik kadro ve sporcuların hepsi koronavirüse yakalandı.

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı 22 Mart Pazartesi günü Elazığ deplasmanıyla sezonu kaptmıştı. Beşiktaş Yönetimi, geçtiğimiz perşembe günü ligin bitimi nedeniyle takıma yemek verdi. Bu yemeğin ardından teknik heyet, oyuncular, bazı yöneticiler ve personelde koronavirüs belirtileri görüldü. Yemeğe katılan 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

OTELDE KARANTİYA ALINDILAR

Bu gelişmeye üzülen, İstanbul'da oteli bulunan Beşiktaş Kadın Basketbol takımından sorumlu yönetici Serhan Çetinsaya koronavirüs testi pozitif çıkan kişileri sahibi olduğu otelde karantinaya aldırdı.

AHMET NUR ÇEBİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Rahatsızlığı ağır geçiren Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Mehmet Kabaran'ın ise tedavisine hastanede devam ediliyor. Gelişmeleri yakından takip eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin konuyla ilgili açıklama yapmaması dikkat çekiyor.

CİDDİ TEDBİRLER ALINACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin bu olumsuz gelişmenin ardından kulüp içinde koronavirüsle ilgili ciddi tedbirler almaya hazırlandığı belirtildi.

(YENİÇAĞ)