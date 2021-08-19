Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı

Beşiktaş, Karagümrük'ün 30 yaşındaki İtalyan orta sahası Andrea Bertolacci için teklif yaptı. Siyah-Beyazlılar'ın Adem Ljajic'i önerdiği belirtildi. Karagümrük, bu teklifi düşünmek için süre istedi.