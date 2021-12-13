Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den! Sinan Engin anlaşmayı doğruladı

Beşiktaş'ın yeni hocası Portekiz'den. Futbol A.Ş Direktörü Ceyhun Kazancı, Estoril'in hocası Bruno Pinheiro ile anlaşmaya vardı. Yönetim Kurulu'na bu işim sunuldu. Bugün yönetim kurulu toplantısında bu isim oylanacak.

"ANLAŞMA SAĞLANMIŞ"

Sinan Engin, Beyaz TV'de bu ismi doğruladı. Engin, "Yabancı bir hoca ile anlaşıldığını duydum. Şenol Güneş takım çalıştırmak istemiyormuş. Estoril'deki Bruno Pinheiro olabilir. Yüzde 80 anlaşma sağlanmış" dedi.

"ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ"

Estoril'in hocası Pinheiro, Belenenses maçından sonra Beşiktaş'ı yalanlamadı. Pinheiro, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Estoril'in hocasıyım. Estoril'de çok değerliyim ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

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