Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den! Sinan Engin anlaşmayı doğruladı - Haberler Spor
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den! Sinan Engin anlaşmayı doğruladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den! Sinan Engin anlaşmayı doğruladı
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Siyah-Beyazlılar, Portekiz Ligi'nde Estoril'i çalıştıran Bruno Pineiro ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ta uzun yıllar görev yapan yorumcu Sinan Engin de anlaşmayı doğruladı.

Beşiktaş'ın yeni hocası Portekiz'den. Futbol A.Ş Direktörü Ceyhun Kazancı, Estoril'in hocası Bruno Pinheiro ile anlaşmaya vardı. Yönetim Kurulu'na bu işim sunuldu. Bugün yönetim kurulu toplantısında bu isim oylanacak.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den! Sinan Engin anlaşmayı doğruladı

"ANLAŞMA SAĞLANMIŞ"

Sinan Engin, Beyaz TV'de bu ismi doğruladı. Engin, "Yabancı bir hoca ile anlaşıldığını duydum. Şenol Güneş takım çalıştırmak istemiyormuş. Estoril'deki Bruno Pinheiro olabilir. Yüzde 80 anlaşma sağlanmış" dedi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den! Sinan Engin anlaşmayı doğruladı

"ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ"

Estoril'in hocası Pinheiro, Belenenses maçından sonra Beşiktaş'ı yalanlamadı. Pinheiro, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Estoril'in hocasıyım. Estoril'de çok değerliyim ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

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