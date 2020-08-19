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Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Beşiktaş-PAOK maçı öncesi Yunanistan ve Türkiye arasında yükselen siyasi gerginlik spora da yansıdı. Selanik ekibi, yeni sezon formalarının iç ve alt kısımlarında Ayasofya, Helenizm ve Pontus gibi kelimeler işlerken bu durum Türk taraftarlardan tepki topladı.

19.08.2020 21:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:09

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak Beşiktaş ve PAOK'un maçı iki ülke arasındaki siyasi gerilimin yükselmesiyle gün geçtikçe daha fazla ses getiriyor.

Siyasi krizin yankıları son olarak Yunanistan temsilcisinin formasına yansırken kulüp, yeni sezon formalarının iç ve alt kısmına Hellenismos (Helenizm), Hagia Sophia (Ayasofya), Mikro Asia (Küçük Asya/Anadolu) Pontos (Pontus) ve Konstantinopolis (İstanbul) gibi kelimeler işledi. Bu durum, sosyal medyada Türk taraftarlardan tepki topladı.

Beşiktaş'ın rakibi PAOK, Ayasofya işlemeli forma yaptı ve Türk taraftarlardan tepki topladı

MAÇ 25 AĞUSTOS'TA

İki ekip, salgın nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak kritik karşılaşma için 25 Ağustos günü Selanik'te sahaya çıkacak.

UEFA'NIN TAVRI NET

Bu durum tartışmaları gün yüzüne çıkarsa da siyasi durumlarda tavrı net olan UEFA'nın bu tür formalara izin vermediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

"TÜM YUNANİSTAN'I TEMSİL EDİYORUZ"

PAOK Başkanı Ivan Savvidis, geçtiğimiz günlerde takımdaki oyunculara yazdığı mektupta "Politika başka, futbol başka. Ancak Beşiktaş maçında şunu hatırlamalısınız; PAOK, tüm Yunanistan'ı temsil ediyor. Yaşadığımız günlerdeki gelişmeler de bu maçın önemini arttırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti
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