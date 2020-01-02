Beşiktaş'ın kamp kadrosuna Muhayer Oktay ve Orkan Çınar alınmadı
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın Antalya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'a Antalya kampı kadrosunda yer vermedi.
Beşiktaş, Antalya'da yapacağı kampın kadrosunu duyurdu.
Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenen siyah-beyazlıların Antalya kamp kadrosunda Orkan Çınar ve Muhayer Oktay yer almadı. Sezon başında sakatlanan Dorukhan Toköz ise Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer aldı.
HASIC DE YOK
Öte yandan iki milyon euro imza parası istediği belirtilen Ajdin Hasic de Antalya'ya götürülmedi.
Beşiktaş'ın Antalya'ya gidecek kafilesinde şu isimler yer aldı;
Haber Videosu: Beşiktaş'ın kamp kadrosuna Muhayer Oktay ve Orkan Çınar alınmadı
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