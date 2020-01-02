: Beşiktaş'ın kamp kadrosuna Muhayer Oktay ve Orkan Çınar alınmadı

02.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:58

Beşiktaş, Antalya'da yapacağı kampın kadrosunu duyurdu.

Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenen siyah-beyazlıların Antalya kamp kadrosunda Orkan Çınar ve Muhayer Oktay yer almadı. Sezon başında sakatlanan Dorukhan Toköz ise Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer aldı.

HASIC DE YOK

Öte yandan iki milyon euro imza parası istediği belirtilen Ajdin Hasic de Antalya'ya götürülmedi.

Beşiktaş'ın Antalya'ya gidecek kafilesinde şu isimler yer aldı;

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