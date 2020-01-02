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Beşiktaş'ın kamp kadrosuna Muhayer Oktay ve Orkan Çınar alınmadı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın Antalya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'a Antalya kampı kadrosunda yer vermedi.

02.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:58

, 'da yapacağı kampın kadrosunu duyurdu.

Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenen siyah-beyazlıların Antalya kamp kadrosunda Orkan ve yer almadı. Sezon başında sakatlanan Dorukhan Toköz ise Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer aldı.

HASIC DE YOK

Öte yandan iki milyon euro imza parası istediği belirtilen Ajdin Hasic de Antalya'ya götürülmedi.

Beşiktaş'ın Antalya'ya gidecek kafilesinde şu isimler yer aldı;


Haber Videosu

: Beşiktaş'ın kamp kadrosuna Muhayer Oktay ve Orkan Çınar alınmadı
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