"Beşiktaş'ın hocası kim olacak?" sorularına sinirlenen Ahmet Nur Çebi net konuştu: Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına geçen Önder Karaveli hakkında da kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

"BU SORULARA BİR SON VERİN, HOCAMIZ KARAVELİ'DİR"

Karaveli'nin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olarak göreve başladığını açıklayan Ahmet Nur Çebi, "Önder Karaveli teknik direktörümüzdür... Günlerdir Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli diyorum ama sürekli, ' Beşiktaş'ın hocası kim olacak?' şeklinde soru soruyorlar. Bu sorulara artık bir son verin, rica ediyorum. Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir. Önder Karaveli hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hocamız Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir. Beşiktaş artık öz kaynaklarıyla beslenen bir planı başlatmıştır. Bir yıl evvel başlattık. Rize maçında çıkan çocuklarımızın yanında, onlar kadar iyi olan çocuklarımızın da olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

"CEYHUN KAZANCI SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ OLDU"

Çebi ayrıca sportif direktörün Ceyhun Kazancı olduğunu duyurarak şunları söyledi: "Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz."

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