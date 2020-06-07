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Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor

Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Brezilyalı futbolcunun kariyerine Çin'in Guangzhou Evergrande takımında devam edeceğini söyledi. Talisca, Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunuyordu.

07.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:28

Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Brezilyalı yıldızın transfer olacağı iddialarına yanıt verdi.

Çin'de koronavirüs salgınının sebep olduğu durumlar sonrası bazı Çin kulüpleri yabancı oyuncuları ile yollarını ayırdı. Talisca için de benzer bir durumun yaşanabileceği konuşulurken, Brezilyalı'nın menajeri iddiaları reddetti.

26 yaşındaki Anderson Talisca, Çin'in Guangzhou Evergrande takımında kariyerine devam ediyor.

"HERHANGİ BİR KULÜPLE KONUŞMANIN ANLAMI YOK"

Carlos Leite; adı Atletico Minerio ve Bahia ile anılan oyuncusu için; "Şu anda Brezilya'ya dönmeyecek. Herhangi bir kulüple geri dönüşü için konuşmanın hiçbir anlamı yok." dedi.

Talisca'nın danışmanı Jiovani Soeiro ise; "Talisca'nın Çin'in en değerli oyuncusu olduğuna şüphe yok. Uzun bir kontratı var. Herhangi bir kulüple görüşmüyor. Şu anda aklında olan tek şey Ghuangzou Evergrande" dedi.

kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın Beşiktaş'a transfer olacağı gündeme gelmişti.

ÇİN'DE NE OLDU?

Çin kulüplerindeki bazı teknik adamlar ve yabancı futbolcular yurt dışında, ülkeye dönebilecekleri zamanı bekliyor. Pandemi nedeniyle 28 Mart'ta sınırların kapatılmasının ardından, vizesi olan ya da oturumu bulunan kişiler bile ülkeye alınmadığı ve bu yasa için tanınan istisnaya futbolcular dahil olmadığı için bu isimlerin gelişi de mümkün olmadı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
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Spor Manşet

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