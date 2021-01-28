Hulk transferinde sonuç alamayan Beşiktaş'ta yeni hedef Cenk Tosun
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Hulk transferinde sonuç alamayan Beşiktaş'ta yeni hedef Cenk Tosun

28.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:00

Forvet hattına takviye yapmak isteyen ve Brezilyalı Hulk'u gündemine alan Beşiktaş'ın, eski golcüsü Cenk Tosun'la ilgilendiği öğrenildi. Bu transfer için Rusya'nın CSKA Moskova ekibi de devrede.

Everton'da fazla forma şansı bulamayan ve West Bromwich'in gündemine gelen Cenk Tosun, West Bromwich'in Diagne'yi kadrosuna katmasıyla başka kulüplerin radarına girdi. Rus ekibi CSKA Moskova'nın kadrosuna dahil etmek istediği yıldız golcü için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenildi.

HULK OLMAYINCA ROTA CENK İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANACAK

Forvet konusunda Hulk'u gündemine alan şu ana kadar bu transferde netice elde edemeyen siyah-beyazlılar, eski yıldızı Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacak.

Everton'a sezon sonuna kadar kiralık teklifi sunulacak yönetim, bu transferi bir an önce tamamlamak ve Cenk'i Türkiye'ye geri getirmek istiyor.

Hulk transferinde sonuç alamayan Beşiktaş'ta yeni hedef Cenk Tosun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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