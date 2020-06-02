Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Dünyaca ünlü spor dergisi France Football, dünyanın en ateşli 30 stadını seçti. Türkiye'den 3 stadın olduğu listede Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, 7. sırada kendine yer buldu.

Dünyaca ünlü spor dergisi France Football, dünyanın en ateşli 30 stadını belirledi. Listenin ilk sırasında Arjantin'in Boca Juniors kulübüne ev sahipliği yapan Bombonera Stadyumu yer aldı. Bombonera'yı Liverpool'un Anfield Stadı ile Borussia Dortmund'un Signal Iduna Park Stadı takip etti. Vodafone Arena BEŞİKTAŞ'IN STADI İLK 10'A GİRDİ Türkiye'den üç stadın yer aldığı listede Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena 7. olurken, Türk Telekom Arena 11., Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı ise 17. sırada yer aldı.