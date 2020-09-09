Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny, Galatasaray'a önerildi
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Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny, Galatasaray'a önerildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Okay Yokuşlu transferinde olumsuzluk yaşaması halinde geçen seneyi Beşiktaş'ta tamamlayan Mohamed Elneny için harekete geçecek. Menajerlerin Mısırlı oyuncuyu sarı kırmızılı kulübe önerdiği bilgisi aktarıldı.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny, Galatasaray'a önerildi
09.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:05

Okay Yokuşlu'yu kiralamak isteyen Galatasaray amacına ulaşamazsa yine tanıdık bir ismi gündemine alacak. Sarı kırmızılıların rotayı Mohamed Elneny'i çevireceği ifade edildi. Sampdoria'nın ilgilendiği Elneny'yi menajerler 6-8 numara arayan Galatasaray'a önerdi. 28 yaşındaki oyuncunun da teklif gelmesi halinde Florya'yı tercih edeceği belirtiliyor.

HAZIRLIK DÖNEMİNDE İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Elneny, Arsenal'e geri dönmüştü. Liverpool'a karşı kazanılan Community Shield maçında forma giyen Mısırlı yıldız hazırlık kampında iyi bir performans göstermesine rağmen kadroda düşünülmüyor.

ARSENAL'DE ŞANSI KALMADI

Orta saha oyuncuları Lyon'dan Houssem Aouar ve Atletico Madrid'den Partey'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Arsenal, forma şansı bulamayacak Elneny'yi tekrar kiralama kararı aldı. Galatasaray, Celta Vigo'dan gelecek 'Okay' yanıtına göre Arsenal ile temasa geçecek.

(Sabah)

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