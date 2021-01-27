Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kagawa, PAOK'a transfer oldu
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kagawa, PAOK'a transfer oldu

27.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:03
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kagawa, PAOK'a transfer oldu

Yunanistan'ın PAOK takımı, Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı.

Yunanistan'ın PAOK takımı, Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Real Zaragoza'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Kagawa, Süper Lig'de 14 maçta 4 gole imza atmıştı.

Avrupa kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester United forması da giyen Kagawa, Japonya Milli Takımı'nda 97 karşılaşmada 31 kez ağları sarstı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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