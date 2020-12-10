Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun: Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum

Everton forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun, A Spor'da son durumu ve kariyer hedefleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Beşiktaş ile birlikte birçok takımın maçlarını seyrettiğini dile getiren Cenk, "Süper Lig'de birçok maçı izliyorum. Beşiktaş'ın maçlarını daha özenli izliyorum ama bütün maçları izliyorum. Malatya'nın, Konya'nın maçlarını izliyorum, bana maç olsun! Beşiktaş şu anda çıkışta, iyi başlangıç yapamadılar ve şu anda toparladılar, çok iyi top oynuyorlar. Ghezzal, Mensah, Rosier, Aboubakar gibi transferlerden de verim almaya başladılar, birkaç haftadır iyi bir Beşiktaş görüyorum" dedi.

Hedeflerinden de bahseden 29 yaşındaki golcü, "Burada başarılı olup, buradan Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Ama iyi gitmez, oynamam, etmem, o zaman devre arasında ben de bir yere oynamak için giderim ama hedefim Avrupa'da kalmak. Almanya olur, İngiltere olur, olablir" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEME DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Cenk Tosun, Türkiye'ye dönüşüyle ilgili ise "Eninde sonunda dönüp ülkemde oynamak istiyorum tabi ki. Ama burada misyonum tamamlanmadı. Büyük bir sakatlıktan çıktım, Aralık ayı benim için büyük fırsat. İnşallah oynayabildiğim kadar oynayıp, atabildiğim kadar atıp kendimi ispatlamak istiyorum" diye konuştu.