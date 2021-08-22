Beşiktaş'ın en neşeli ismi Nsakala, hasta yatağından bile yüzleri güldürmeyi başardı
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Beşiktaş'ın en neşeli ismi Nsakala, hasta yatağından bile yüzleri güldürmeyi başardı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Siyah-Beyazlılar'ın sol beki Fabrice Nsakala, dün rahatsızlığı anda herkesi korkuttu. İlk müdahaleyi takım arkadaşı Necip, ardından sağlık ekibi yaptı. Hastaneye kaldırılan Nsakala, neyse ki güzel haber verdi. Başarılı sol bek hasta yatağından yaptığı paylaşımla yine yüzleri güldürmeyi başardı. Nsakala, "Her zaman dediğim gibi devamke kardeş" mesajıyla taraftarlara seslendi.

Beşiktaş'ın sol beki Fabrice N'Sakala, Gaziantep maçının 70. dakikasında fenalaştı. Yere yığılan futbolcu acil müdahaleyle hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sonrasında kulüpten N'Sakala'nın durumunun iyi olduğu ve futbolcunun hayati bir tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Rahatsızlığıyla ilgili de herhangi bir sorun tespit edilemedi.

Beşiktaş'ın en neşeli ismi Nsakala, hasta yatağından bile yüzleri güldürmeyi başardı

"DEVAMKE"

N'Sakala da kişisel Twitter hesabından fotoğrafını paylaşarak hayranlarının yüreğine su serpti. N'Sakala yaptığı paylaşımda: "Her zaman dediğim gibi DEVAMKE KARDEEESH" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın en neşeli ismi Nsakala, hasta yatağından bile yüzleri güldürmeyi başardı
Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Beşiktaş, Gaziantep FK maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın son halini paylaştı
Beşiktaş, Gaziantep FK maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın son halini paylaştı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Beşiktaş'ın en neşeli ismi Nsakala, hasta yatağından bile yüzleri güldürmeyi başardı - Haberler Spor
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