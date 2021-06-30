Beşiktaş'ın Dzeko aşkına Mourinho engeli!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ın Dzeko aşkına Mourinho engeli!

Beşiktaş'ın Dzeko aşkına Mourinho engeli!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Forvet arayışlarını sürdüren ve Diego Costa ile Mitrovic'i gündemine alan Beşiktaş'ın, Roma forması giyen Edin Dzeko'ya teklif yaptığı iddia edilirken, Teknik Drektör Jose Mourinho golcü oyuncunun takımda kalmasını istedi.

Forvet arayışlarını sürdüren ve Diego Costa ile Mitrovic'i gündemine alan Beşiktaş'ın, Roma forması giyen Edin Dzeko'ya teklif yaptığı iddia edilirken, Teknik Drektör Jose Mourinho golcü oyuncunun takımda kalmasını istedi.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu önemli 2 forvetle güçlendirmek isterken, siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Roma forması giyen Edin Dzeko oldu. Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic transferleri için görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Dzeko için de zemin yoklarken, bu transfer Mourinho'ya takıldı. Roma'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, İtalyan ekibinin yöneticilerine verdiği raporda, Dzeko'nun takımda kalmasını talep etti.

GOL YOLLARINDA ALTERNATİF İSTİYOR

Dzeko'nun tecrübesinden faydalanmak istediğini Roma Yönetimi'ne ileten Jose Mourinho, Bosnalı forvetin takımda kalmasını istiyor. Dzeko'nun yanı sıra forvet hattına bir takviye daha isteyen Mourinho, takımın gol yollarında alternatifli bir kadro ile mücadele etmesinden yana. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 27 maçta 7 gol atan ve eleştirilerin hedefinde olan Dzeko, buna karşın Avrupa Ligi'nde boy gösterdiği 10 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşamıştı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Beşiktaş'ın Dzeko aşkına Mourinho engeli!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen Paulo Fonseca, basın toplantısına Zorro kostümüyle çıkmıştı
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen Paulo Fonseca, basın toplantısına Zorro kostümüyle çıkmıştı
Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'yi yalanladı: Tüm haberler gerçek dışıdır
Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'yi yalanladı: Tüm haberler gerçek dışıdır
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 'Teixeira olmazsa Gedson gelsin' talebi ortalığı karıştıracak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şevval Şahin Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ın Dzeko aşkına Mourinho engeli! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 17:01:45. #1.14#

title