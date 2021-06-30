Beşiktaş'ın çifte kupası Bodrum'da
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Beşiktaş'ın çifte kupası Bodrum'da

Beşiktaş'ın çifte kupası Bodrum'da
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Spor

SÜPER Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonunu çifte şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş'ın kupaları, Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

SÜPER Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonunu çifte şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş'ın kupaları, Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Beşiktaş'ın şampiyonluk kupaları siyah beyazlı kulüp tarafından Konacık Mahallesi'ndeki Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarla buluşturuldu. Taraftarlar, cam kutuda muhafaza edilen kupaların yanında hatıra fotoğrafı çektirip, öz çekim yaptı. Kupayı görmek ve fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar birbirleriyle yarıştı. Güvenlik personelinin kupaların çevresinden ayrılmadıkları görüldü.

Zor şartlar altında çifte kupa mutluluğu yaşadıklarını dile getiren Mağaza Sorumlusu Ramazan Aydınlı, "Pandemi şartları, dar bütçe ve kısıtlı kadro ile bize bu mutluluğu yaşatan başta Başkan Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibine, futbolcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş ruhunu bize yaşattılar. Bugün aslında burada 3 kupa olması gerekiyordu. Kadın takımımız bir kupa aldı. O kupa gelmedi. Dördüncü kupamıza da çok yakında kavuşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Bodrum'daki taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kupalar, yarından itibaren Marmaris'te sergilenecek.


Beşiktaş'ın çifte kupası Bodrum'da
Beşiktaş'ın çifte kupası Bodrum'da
Beşiktaş'ın çifte kupası Bodrum'da
Beşiktaş'ın çifte kupası Bodrum'da
Beşiktaş'ın çifte kupası Bodrum'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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