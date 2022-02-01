Beşiktaş'ın Antalya kampı sona erdi
AA, Berad Büyük - Spor
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın Antalya'da gerçekleştirdiği kamp, bu sabah yapılan antrenmanla tamamlandı.
Beşiktaş Futbol Takımı'nın Antalya'da gerçekleştirdiği kamp, bu sabah yapılan antrenmanla tamamlandı.
Kulüp açıklamasına göre, teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, bugün İstanbul'a dönecek.
AA / Berad Büyük - Spor