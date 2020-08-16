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Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak Beşiktaş'ın transferi için Kayserispor ile anlaşmaya vardığı Bernard Mensah, bu akşam saat 22.15'te İstanbul'da olacak.

Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor
16.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:37

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Bernard Mensah İstanbul'a geliyor. NTV'nin haberine göre 25 yaşındaki Ganalı oyuncu, bu akşam 22.15'te İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak.

SÖZLEŞMESİ UZATILIP, KİRALANDI

Kayserispor'un, Mensah'ın 2022'de bitecek sözleşmesini önce 1 yıl uzattığı ve sonrasında 500 bin euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Beşiktaş'a kiraladığı belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın, sezon sonunda 4.5 milyon euro satın alma opsiyonunun da sahibi olacağı kaydedildi.

Kayserispor'un geçen sezon başında 2.8 milyon euro opsiyonu kullanarak kadrosuna kattığı Mensah, 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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