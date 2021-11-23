Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımı ile yarın yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımı ile yarın yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı kart cezalısı Josef De Souza kadroda yer almadı.

Sakatlığı geçen Michy Batshuayi ise karşılaşmanın kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Umut Meraş, Alex Teixeira.

Doların zirveyi görmesine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum

Doların zirveyi görmesine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum

 Derbiden sonra güncellenen şampiyonluk oranları çok şaşırttı! Süper Lig'de artık tek bir favori var

Derbiden sonra güncellenen şampiyonluk oranları çok şaşırttı! Süper Lig'de artık tek bir favori var

 Beşiktaş'tan Şenol Güneş bombası! Döneceği tarih bile belli

Beşiktaş'tan Şenol Güneş bombası! Döneceği tarih bile belli

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title