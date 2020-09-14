"Beşiktaş ilk 3'e giremez diyen" Ahmet Çakar Josef transferini eleştirdi: Bunun adı soygundur Eski FIFA kokartlı hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sezonu ilk 3 sırada tamamlayamayacağını iddia ederken, Josef de Souza transferinin siyah-beyazlılar için soygun olduğunu dile getirdi.

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından iki takımın da sezon sonunda ilk 3'e giremeyeceğini iddia etti.

Çakar iki takımın da oyununun etkileyici olmadığını söylerken, "Beşiktaş ve Trabzonspor, şu halleri ile, bırakın şampiyon olmayı, bırakın 2. olmayı, ilk 3'e bile girmeleri sürprizdir. Bu sene şampiyonluk Galatasaray, Fenerbahçe ya da Başakşehir'ın dışında bir takıma gitmez. Beşiktaş ve Trabzonspor ilk 3'e giremez." ifadelerini kullandı.

"JOSEF'İN TRANSFERİ SOYGUNDUR"

Beşiktaş'ın orta sahasının yeterli kaliteye sahip olduğunu söyleyen Çakar, "Josef de Souza'ya en son ihtiyacı olan takım Beşiktaş'tır, bunun adı soygundur. Atiba, Oğuzhan, Dorukhan, Mensah varken, bu işte bir şey var. Josef de Souza ne oynar? Defansif orta saha. O anlamda Türkiye'nin en iyi iki oyuncusu Beşiktaş'ta. Hatta sıksan Oğuzhan. Atiba, Türk olsaydı Dorukhan ile milli takım göbeğine koymaz mıydık? Josef de Souza'ya gerek yok. Ahmet Nur Çebi, sayın başkan, Josef de Souza'yı sana kim aldırıyorsa bil ki bu işte bir herze var. Burak Yılmaz'ı çok arayacaksın. Senin sağ bekin Necip." dedi.