"Beşiktaş ilk 3'e giremez diyen" Ahmet Çakar Josef transferini eleştirdi: Bunun adı soygundur
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Beşiktaş ilk 3'e giremez diyen" Ahmet Çakar Josef transferini eleştirdi: Bunun adı soygundur

Eski FIFA kokartlı hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sezonu ilk 3 sırada tamamlayamayacağını iddia ederken, Josef de Souza transferinin siyah-beyazlılar için soygun olduğunu dile getirdi.

14.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:20

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından iki takımın da sezon sonunda ilk 3'e giremeyeceğini iddia etti.

Çakar iki takımın da oyununun etkileyici olmadığını söylerken, "Beşiktaş ve Trabzonspor, şu halleri ile, bırakın şampiyon olmayı, bırakın 2. olmayı, ilk 3'e bile girmeleri sürprizdir. Bu sene şampiyonluk Galatasaray, Fenerbahçe ya da Başakşehir'ın dışında bir takıma gitmez. Beşiktaş ve Trabzonspor ilk 3'e giremez." ifadelerini kullandı.

"JOSEF'İN TRANSFERİ SOYGUNDUR"

Beşiktaş'ın orta sahasının yeterli kaliteye sahip olduğunu söyleyen Çakar, "Josef de Souza'ya en son ihtiyacı olan takım Beşiktaş'tır, bunun adı soygundur. Atiba, Oğuzhan, Dorukhan, Mensah varken, bu işte bir şey var. Josef de Souza ne oynar? Defansif orta saha. O anlamda Türkiye'nin en iyi iki oyuncusu Beşiktaş'ta. Hatta sıksan Oğuzhan. Atiba, Türk olsaydı Dorukhan ile milli takım göbeğine koymaz mıydık? Josef de Souza'ya gerek yok. Ahmet Nur Çebi, sayın başkan, Josef de Souza'yı sana kim aldırıyorsa bil ki bu işte bir herze var. Burak Yılmaz'ı çok arayacaksın. Senin sağ bekin Necip." dedi.

'Beşiktaş ilk 3'e giremez diyen' Ahmet Çakar Josef transferini eleştirdi: Bunun adı soygundur
Haber Yorumları (4)
AHMET: Demek Ahmet hoca birde sivas sporu izlese söylemediği sözü bırakmazdı gerçi bu senenenin sonunda sivas spor birinci lige düşer şimdiden güle güle.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KARA: YILLAR ÖNCEDE BİKİNİ GİYERİM DEMİŞTİ BU VATANDAŞ İTİBAR ETMEYİN TEK AMACI DİKKAT ÇEKMEK
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EAGLE: dünyanın en boş yorumcusu bu sene sadece lig maçı olarak 40 küsür maç yapacak yanında türkiye kupası akabinde uefa kupası hep aynı adamlarmı oynayacak sakatlıklar cezalılar olmayacakmı tabiki bölgesi için iyi bir hamle bonservis bedelide yok daha ne olsun çok bilen boş konuşan hakem eskisi.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Bekir Pakdemirli Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Metin Özülkü Ferhat Göçer Tuna Kiremitçi
Spor Falcao Jose Sosa Arda Turan Erol Bulut Nihat Özdemir
Daha Fazla Çocuk İzmir Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: "Beşiktaş ilk 3'e giremez diyen" Ahmet Çakar Josef transferini eleştirdi: Bunun adı soygundur - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 10:22:07. #1.15#
title