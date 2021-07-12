Beşiktaş ile üç yıllık anlaşmaya varan Kenan Karaman, sezon başına 10 milyon TL kazanacak
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Beşiktaş ile üç yıllık anlaşmaya varan Kenan Karaman, sezon başına 10 milyon TL kazanacak

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Beşiktaş, 27 yaşındaki Milli futbolcu ile her konuda anlaştı. Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle bedelsiz olarak kadroya dahil edilecek tecrübeli kanat-forvet ile 3 senelik sözleşme imzalanacak. Kenan Karaman, Beşiktaş'tan sezon başına net 10 milyon TL kazanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralını 8+6 olarak duyurması sonrasında Beşiktaş'ta yerli oyuncu harekatı başlamıştı.

Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzalayacak Kenan Karaman, sezon başına 10 milyon TL alacak

Bu doğrultuda Salih Uçan'a imza attıran Kartal, 2. yerli transferini de gerçekleştirdi.

Beşiktaş yönetimi, Almanya İkinci Lig ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona eren Milli hücum oyuncusu Kenan Karaman'la anlaştı. Bu hafta içi İstanbul'a gelecek olan Karaman'la masaya oturacak olan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla 3 yıllık kontrata imza atacak.

Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzalayacak Kenan Karaman, sezon başına 10 milyon TL alacak

Transferin resmen tamamlanmasının ardından başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçecek ve sonrasında takıma dahil olacak. 27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrfor olarak görev yapıyor. Kenan, bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Düsseldorf formasıyla geçiren Milli futbolcu geçen yıl 29 maçta 7 gol attı, 2 asist yaptı.

Beşiktaş ile üç yıllık anlaşmaya varan Kenan Karaman, sezon başına 10 milyon TL kazanacak
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Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Kenan Karaman, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak
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Beşiktaş ile üç yıllık anlaşmaya varan Kenan Karaman, sezon başına 10 milyon TL kazanacak - Haberler Spor
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