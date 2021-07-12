Beşiktaş ile üç yıllık anlaşmaya varan Kenan Karaman, sezon başına 10 milyon TL kazanacak

Beşiktaş, 27 yaşındaki Milli futbolcu ile her konuda anlaştı. Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle bedelsiz olarak kadroya dahil edilecek tecrübeli kanat-forvet ile 3 senelik sözleşme imzalanacak. Kenan Karaman, Beşiktaş'tan sezon başına net 10 milyon TL kazanacak.