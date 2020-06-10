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Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor

Beşiktaş, yollarını ayırmasına rağmen kontratındaki özel madde sebebiyle ödemelerini sürdürdüğü Abdullah Avcı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.

Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
10.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:55

Beşiktaş, sezon başında takımın başına getirilen ancak alınan kötü sonuçlar sonrasında yollar ayrılan Abdullah Avcı için harekete geçti.

Ocak sonunda Avcı'yla yollarını ayıran ve bu süre sonrasında tecrübeli hocanın ödemelerini yapan kulübün, 19 Mart'ta Türkiye'de ilan edilen pandemi süreci sebebiyle bu tarihten sonraki alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapıp sözleşme fesih talebinde bulunacağı öğrenildi.

Siyah beyazlı kulüp, bu süreçte yaşanan gelir kaybını gerekçe gösterip ödeme yükümlülüklerinden kurtulmak istiyor.

MAAŞINI ÖDEMEYE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, yıllık 12 milyon TL'den 3 yıllık imza attırdığı Avcı'ya yapılan kontrat gereği yeni takım bulana kadar maaşını ödemeye devam edecek.

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