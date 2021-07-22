Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan G.Saray'ın PSV'ye kaybettiği maç hakkında çarpıcı yorum

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından, Galatasaray'ın PSV yenilgisine dair yorumda bulundu. Dalgakıran, "PSV'nin bütçesi 22 milyon euro. Hepimizin ama hepimizin iyi düşünmesi ve mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.