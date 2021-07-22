Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan G.Saray'ın PSV'ye kaybettiği maç hakkında çarpıcı yorum
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından, Galatasaray'ın PSV yenilgisine dair yorumda bulundu. Dalgakıran, "PSV'nin bütçesi 22 milyon euro. Hepimizin ama hepimizin iyi düşünmesi ve mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş 2.Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Adnan Dalgakıran, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında Hollanda'da, PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray için yorumda bulundu.
"HEPİMİZ DÜŞÜNMELİYİZ"
Dalgakıran, "PSV nin bütçesi 22 milyon Euro, hepimizin ( taraftar, yönetici, teknik heyetler, federasyon) ama hepimizin iyi düşünmesi ve mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.