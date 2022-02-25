Beşiktaş'ı unutun! İşte Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi hayrete düşüren ülke

Şenol Güneş kariyerinde yeni bir sayfa açmaya çok yakın. Deneyimli hocaya Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden teklif yağıyor.

MENAJERLER ARACILIĞIYLA TEKLİFLER İLETİLDİ

NTV'de yer alan habere göre; Son olarak A Milli Takımda görev yapan Güneş, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden teklif aldı. 14 takımın mücadele ettiği ligde, 3 kulüp 69 yaşındaki teknik adam için girişimlere başladı. Şenol Güneş'e teklifler menajerler aracılığı ile iletildi. Güneş, gelecek sezon için yapılan tekliflere henüz yanıt vermedi.

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