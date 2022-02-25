Beşiktaş'ı unutun! İşte Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi hayrete düşüren ülke
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Adı sık sık Beşiktaş'la anılan teknik direktör Şenol Güneş, herkesi ters köşe yapacak bir hamleye hazırlanıyor. Deneyimli hocanın, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi 3 kulüpten teklif aldığı öğrenildi.
Şenol Güneş kariyerinde yeni bir sayfa açmaya çok yakın. Deneyimli hocaya Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden teklif yağıyor.
MENAJERLER ARACILIĞIYLA TEKLİFLER İLETİLDİ
NTV'de yer alan habere göre; Son olarak A Milli Takımda görev yapan Güneş, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden teklif aldı. 14 takımın mücadele ettiği ligde, 3 kulüp 69 yaşındaki teknik adam için girişimlere başladı. Şenol Güneş'e teklifler menajerler aracılığı ile iletildi. Güneş, gelecek sezon için yapılan tekliflere henüz yanıt vermedi.
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