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Beşiktaş'ı unutun! İşte Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi hayrete düşüren ülke

Haberler.com - Spor
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Adı sık sık Beşiktaş'la anılan teknik direktör Şenol Güneş, herkesi ters köşe yapacak bir hamleye hazırlanıyor. Deneyimli hocanın, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi 3 kulüpten teklif aldığı öğrenildi.

Şenol Güneş kariyerinde yeni bir sayfa açmaya çok yakın. Deneyimli hocaya Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden teklif yağıyor.

MENAJERLER ARACILIĞIYLA TEKLİFLER İLETİLDİ

NTV'de yer alan habere göre; Son olarak A Milli Takımda görev yapan Güneş, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden teklif aldı. 14 takımın mücadele ettiği ligde, 3 kulüp 69 yaşındaki teknik adam için girişimlere başladı. Şenol Güneş'e teklifler menajerler aracılığı ile iletildi. Güneş, gelecek sezon için yapılan tekliflere henüz yanıt vermedi.

Haberler.com - Spor

Birleşik Arap Emirlikleri, Şenol Güneş, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Haberler

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