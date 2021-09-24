Beşiktaş'ı net favori gören Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın artık net favori olmadığını ifade etti. Dilmen, sakatlıklardan dolayı fikrinde değişiklik yaşandığını söyledi.

İşte Dilmen'in şampiyonluk yarışı hakkındaki sözleri:

"Şampiyonluk yarışında en güçlü kadroya sahip takım Beşiktaş, ikinci güçlü kadroya sahip takım Fenerbahçe. İkinci olarak da tam net diyemiyorum, benim düşündüğüm şablonda oynamıyorlar. Ben yorumcuyum, hocaya yorumum yanlış gelebilir. Trabzonspor'un da kadrosu iyi. Galatasaray'dan herkes ümidi kesiyor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor zirveye yerleşirse, işleri zor olur. Sonra hangisini yakalayacak?

"GARDIM DÜŞTÜ"

Beşiktaş şampiyonlukta net favori diyordum ama sakatlıklar gardımı düşürdü. Fenerbahçe'nin sistemsel sıkıntıları var. Galatasaray'da ise Fatih Terim'in 1 Ocak demecini sıkıntı olarak görüyorum. Bu tehlikeli bir mesaj. Fenerbahçe'de sistemsel arızalara rağmen puanı iyi. Trabzonspor sistemsel oynuyor, kadrosunda stoper ve sağ bek sorunu var ama değerli hücum organizasyonları var. 10 kişiyle bile pozisyona giriyorlar.

"10 KİŞİ BİLE POZİSYONA GİRİYORLAR"

Beşiktaş şampiyonlukta net favori diyordum ama sakatlıklar gardımı düşürdü. Fenerbahçe'nin sistemsel sıkıntıları var. Galatasaray'da ise Fatih Terim'in 1 Ocak demecini sıkıntı olarak görüyorum. Bu tehlikeli bir mesaj. Fenerbahçe'de sistemsel arızalara rağmen puanı iyi. Trabzonspor sistemsel oynuyor, kadrosunda stoper ve sağ bek sorunu var ama değerli hücum organizasyonları var. 10 kişiyle bile pozisyona giriyorlar.

"FENERBAHÇE HÜCUM PRES YAPAMAZ"

Fenerbahçe'nin yeterli performansa ulaşacağını düşünmüyorum. Vitor Pereira'nın istediklerini bu takım yapamaz. Yapmak istediklerini yapacak takım yok! Bu takım hücum pres yapamaz. Bu oyunculardan yaratıcılık bekleyeceksin."

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