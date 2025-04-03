Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? ZTK Beşiktaş-Göztepe maçı muhtemel 11'ler!

Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi kapsamında oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı, hem takımların son durumunu görmek hem de yarı finale kimin yükseleceğini öğrenmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak?

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması, 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan Topçu, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva ve Fernandes.

Göztepe: Lis, Heliton, Dennis, Kaan Günter, Bokele, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, Juan ve Romulo.