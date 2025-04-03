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Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? ZTK Beşiktaş-Göztepe maçı muhtemel 11'ler!

Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? ZTK Beşiktaş-Göztepe maçı muhtemel 11'ler!
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Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak sorusuna dair en güncel bilgiler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Bu önemli karşılaşma futbolseverlerin ekran başına kilitlenmesine neden olacak. Hem Beşiktaş hem Göztepe'nin bu zorlu mücadelede sergileyeceği performans büyük bir merak konusu oluyor.

Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi kapsamında oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı, hem takımların son durumunu görmek hem de yarı finale kimin yükseleceğini öğrenmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak?

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması, 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? ZTK Beşiktaş-Göztepe maçı muhtemel 11'ler!

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan Topçu, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva ve Fernandes.

Göztepe: Lis, Heliton, Dennis, Kaan Günter, Bokele, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, Juan ve Romulo.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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