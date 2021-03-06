Beşiktaş-Gaziantep maçından notlar
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Beşiktaş-Gaziantep maçından notlar

06.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:12
Beşiktaş-Gaziantep maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 29. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Gaziantep maçına 28. haftadaki Yeni Malatyaspor kadrosuna göre 3 değişiklik yaparak çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 29. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Gaziantep maçına 28. haftadaki Yeni Malatyaspor kadrosuna göre 3 değişiklik yaparak çıktı.

Yalçın, Malatya deplasmanında kaleyi koruyan Utku Yuvakuran'ın yerine yeniden Ersin Destanoğlu'na görev verirken, sol bekte Fabrice N'Sakala'yı kulübeye çekerek Rıdvan Yılmaz'a forma verdi.

Tecrübeli teknik adam Necip Uysal'ın yerine de Adem Ljajic'i görevlendirdi.

Rıdvan Yılmaz 5 maç sonra 11'de

Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz 5 haftalık aranın ardından yeniden on bire döndü.

Trabzonspor'la Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan, 5 maçlık araya Gaziantep maçında son verdi.

Montero 3 maç sonra kadroya girdi

Siyah-beyazlıların İspanyol oyuncusu Francisco Montero, sakatlığının ardından kadroya döndü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve tedavi sürecinde takımdan ayrı kalan Montero, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında görev yapamamıştı.

4 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş, Gaziantep maçına sarı kart ceza sınırında bulunan 4 oyuncuyla çıktı.

Üçer sarı kartı bulunan Valentin Rosier, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal ile mücadeleye yedek başlayan Necip Uysal, Gaziantep karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında görev yapamayacak.

Şehitlere saygı duruşu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit olan 11 asker için karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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