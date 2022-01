Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Gaziantep FK'yi 1-0 yendikleri maçta kazanmaya yetecek bir oyun sergilediklerini söyledi.

Karaveli karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Galip bitirmek güzel. Kazanmaya yetecek kadar oynadığımızı düşünüyorum, harika bir oyun oynamadık." dedi.

İkinci yarıda daha üstün bir oyun sergilediklerini vurgulayan Karaveli, "İlk yarıda istediğimiz gibi gitmeyen durum oluştu. Kenarlara kadar iyi gittik ama Gaziantep'in işini kolaylaştıracak yüksek ortalar yaptık. Bütün bu topları uzaklaştırdılar, uzaklaştırdıkları toplara biz sahip olduk, atak tazeledik. Rakibin işini kolaylaştıran ikinci şey; Basthuayi çok yalnız kaldı. Güven ve Ghezzal'den yeterli desteği veremedik. Basthuayi kalabalık savunmanın içinde ilk yarı kayboldu." ifadelerini kullandı.

Rakibin hızlı geçişlerine fırsat vermediklerini kaydeden Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıda oyuncularımızdan biraz daha destek istedik. Kenar oyuncularından da içeriye destek istedik. İstediğimiz gibi olmayınca Larin ve Oğuzhan'ı aldık. Bunun olumlu olduğunu düşünüyorum. Onlar girdikten kısa sonra güzel bir gol oldu. Ben dahil bütün oyuncular Batshuayi'nin attığı golle kazandığımız için mutluyuz. Buna ihtiyacı vardı. Sayısız gol pozisyonu girip içeri atamamak onu düşürüyor. Arkadaşları onu destekliyor."

Bekledikleri düzeyde bir oyun olmadığını anlatan Karaveli, "Buna rağmen beklediğimizin üstünde takım oyunu vardı. Bu bizim için sevindirici, galip gelmek için, oyunu tutabilmek için, gol yememek için takım birlikteliği ve kazanma isteği yüksekti." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde hedeflerinin ne olacağı sorusuna Karaveli, "Oyuncuları en son hedefler değil de kısa vadeli hedefler içinde tutmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynaması doğal hedeftir. Bu puan farkından dolayı oynanacak maçlara motive edip, kazandıkça bizim önümüze gelecek hedef ortaya çıkacak. Kupayla ilgili hedefimiz var. Bir üst tura çıktıkça daha gerçekçi olarak karşımıza bu hedef çıkacaktır." diye konuştu.

Genç oyuncuların performansı

Emirhan İlkhan'ın performansını değerlendiren Karaveli, şunları söyledi:

"Emirhan ilk iki maçında iyi oynadı. Kendisine çok fazla sahip çıkıldı. Biz onun iyi olmadığı, kötü günlerine talibiz. Bugün iyi bir oyun değildi. Genç oyuncularla maçtan sonra konuşuyorum. Serdar da öz kaynaktan getirdiğimiz, hem takımıza hem A milli takıma aday stoperlerden biri. Serdar da kadroda olacaktır. Ersin ve Rıdvan fazlasıyla şans buluyor. Hiçbir oyuncuyu genç olduğu için oynatmıyorum. Öz kaynaktan getirdiğimiz oyuncular A takımda oynamayı hak ettikleri için sahada yer alıyorlar. Emirhan sadece genç olduğu için oynamadı. Bana verdiği güvenden dolayı oynadı."

Genç oyunculardan Demir Ege Tıknaz'ın da sahada olmasını çok istediğini vurgulayan Karaveli, "Gençler içinde Güven, Can ve Hasic de var. Can geldiğimizde çok iyi işler yaptı. Sonrasında biraz düşüş yaşadı. Hastalık geçirdi. Diğer oyuncular semptom göstermedi ama Can gösterdi. Bu da onu zorladı. Dönüşü zor oldu. İlerleyen zamanlarda mutlaka rotasyonumuzda olacaktır. Bugün Güven sahadaydı. Rize'de yaptıklarıyla bunu hak etmişti. Sol kenardaki pozisyon onu zorladı. Yapacağına inanıyoruz, onu da inandırmaya çalışıyoruz. Hasic'in de tam anlamıyla sahaya dönüşü için biraz daha zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncular Oğuzhan ile Gökhan Töre'yi değerlendiren Karaveli, "Oğuzhan şampiyonluklarında katkısı olan özel bir oyuncu. Ona sahada özgürlük ve güven vererek ne düşündüğümü net şekilde gösteriyorum. Kademe kademe oyuna başlangıç seviyesine gelmişti. Yaşadığı hastalık onu da geriye düşürdü. Sahada her zaman olacaktır, olmalıdır. Süresini önemsemiyorum, oyun organizasyonlarımızda ve hücum opsiyonlarında bize çok faydalı olacaktır. Gökhan Töre de oyuna girdikten sonra hem Rize'de hem Gaziantep maçında hücum gücümüzü artırdı. Fiziksel olarak daha iyi duruma geldikçe takım oyununda daha fazla katkı sağlayacaktır." yorumunda bulundu.

Takıma tekrar dahil edilen Kerem Kalafat'ın durumuna açıklık getiren Karaveli, "Kerem, Uşakspor'da iyi oynadı. Rosier olmadığında sağ bekte Umut'u kullandık. Elinden geleni yaptı ama ters ayaklı olduğu için zorluklar yaşadı. Necip ve Atiba da kullanılabilir, bütün bunlarla uğraşmak yerine öz kaynağımızdan, sağ bek pozisyonu oynayan oyuncuyu geriye çağırdık. Rosier'de bugün sıkıntı olsaydı Kerem'i oynatacaktık. Sağ bekte bizim için alternatif oyuncu odur. Gelişecektir, sahaya girmek için fırsat bulacaktır. O da Rosier ile rekabete girecektir." diyerek sözlerini tamamladı.