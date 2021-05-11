Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu
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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu

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Süper Lig'de kritik hafta sona ererken şampiyonluk yolunda işler kızıştı. Galatasaray, deplasmanda Denizlispor'u mağlup etti ve Karagümrük'e kaybeden lider Beşiktaş'la zirvede puanları eşitledi. Fenerbahçe ise sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak tarihi bir liderlik fırsatını tepti. Bu sonuçların ardından son haftada 3 büyükleri şampiyon yapacak ihtimaller haberimizde.

Beşiktaş'ın Karagümrük'e kaybettiği gecede Galatasaray, Denizlispor'u devirerek siyah-beyazlılarla puanları eşitledi. Beşiktaş mevcut puan durumunda liderliğini korurken yalnızca 2 gollük bir averaj avantajı var. Fenerbahçe ise sahasında Sivasspor'a kaybederek lider olabileceği haftada 3. oldu. Süper Lig'in 42. haftasında üç takım da şampiyonluk için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş, Karagümrük mağlubiyetin ardından ardından 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaparak siyah-beyazlılarla eşitledi. Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Kartal'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'den mutlak 3 puan çıkarması gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında 3 puan kaybetmesi halinde de şampiyonluğa ulaşacak. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son haftaya Beşiktaş ile kafa kafaya giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin genel gol averajında 2 gol gerisinde. Kartal'ın+44 averajına karşılık, Aslan'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da rakibinin puan farkını beklemesi gerekiyor.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın beraberliği halinde, Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak.

ÜÇ TAKIMIN PUAN DURUMU VE AVERAJ

1- BEŞİKTAŞ 81 (+44)

2- GALATASARAY 81 (+42)

3- FENERBAHÇE 79

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