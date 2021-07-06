Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı
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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı

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Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoglu'nun Beşiktaşlı basketbolcu Şehmus Hazer'le görüşme yaptığı sırada çekilen fotoğrafı ortalığı karıştırdı. Fenerbahçe, Beşiktaş'a resmi teklif yapıldığını belirtse de tam tersi açıklama geldi. Siyah-Beyazlılar'dan, "Önerdikleri rakam reddedilmştir. Müsaade alınarak yapılan bir görüşmeymiş gibi yaratılmaya çalışılan bu algı gerçek dışıdır" şeklinde paylaşım yapıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaşlı basketbolcu Şehmus Hazer ile yapılan transfer görüşmesinde çekilen fotoğrafla ilgili açıklama yayınladı. Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklamaya Beşiktaş'tan yanıt gecikmedi.

Beşiktaş'ta forma giyen 22 yaşındaki Şehmus Hazer'in, Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu ile görüştüğü sırada çekilen fotoğrafları kamuoyunda gündem yaratmıştı.

Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklama ile yayınlanan fotoğraflar üzerinden algı yaratılmak istendiği ifade edildi ve "Kulübümüz, sezon başından itibaren Beşiktaş Basketbol Takımında forma giyen Şehmus Hazer ile 'resmen' ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir" denildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan Şehmus Hazer açıklaması:

"Dün akşam saatlerinde bir muhabir aracılığıyla sosyal medyaya servis ettirilen fotoğraflar üzerine bir açıklama yapma gerekliliği doğmuştur. Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sertaç Komsuoğlu'nun ailesinin ve çocuklarının yer aldığı tanınan bir restoranda yenen bir yemekten yansıyan bu fotoğraflara dair kasten yaratılmaya çalışılan algının aksine;

Kulübümüz, sezon başından itibaren Beşiktaş Basketbol Takımında forma giyen Şehmus Hazer ile "resmen" ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir. Beşiktaş Kulübü ve ilgili yönetim kurulu üyesi Sn. Umut Şenol ile bu süreç dahilinde gerekli yazışma ve görüşmeler halen devam etmektedir. Sayın Umut Şenol, oyuncu için başka takımlarla da görüşmeler yapmakta; bu doğrultuda kulübümüz dahil tüm kulüpleri yine bizzat eşzamanlı bilgilendirmektedir.

Bu noktada altını çizerek bir kez daha vurgulamak isteriz ki; Bu süreçte kulübümüz tarafından atılan adımlar, tüm paydaşların bilgisi dahilinde ve etik kurallara uygun şekilde atılmaktadır. Dün akşam basına özellikle servis ettirilen resme konu olan yemekte, spor dünyasından farklı birkaç isimle ve hatta Beşiktaşlı bir futbolcu ile de karşılaşılmış ve sohbet edilmiştir. Dolayısıyla ve özetle; basına servis ettirilen fotoğraflar odağında oluşturulmaya çalışılan algıların aksine söz konusu süreçte sözleşmesi devam eden oyuncu ile resmiyet dışı bir görüşme ve adım ima edilmeye çalışıldığı gibi söz konusu dahi değildir. Şehmus Hazer, şartların oluşması halinde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın EuroLeague planlarında olan, Milli Takımımızın geleceği olarak gördüğümüz kıymetli bir oyuncudur. Bu ve benzeri karşılığı olmayan gündemlerin parçası yapılması doğru değildir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı

BEŞİKTAŞ'TAN FENERBAHÇE'YE YANIT

Beşiktaş Kulübü ise, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın yanlış algı yarattığını ve sarı lacivertli kulüpten gelen teklifi reddettiklerini belirtti. Kulüp ve oyuncu arasındaki görüşmenin müsaade alınmadan yapıldığını belirten siyah beyazlılar, şu ifadeleri kullandı:

"05.07.2021 tarihinde sporcumuz Şehmus Hazer ve menajerinin Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri ile yapmış olduğu görüşme fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yapmış olduğu açıklamaya cevap hakkımız doğmuştur. Bilinmelidir ki Şehmus Hazer, Beşiktaş Icrypex takımımızın kontratlı sporcusudur. Sporcumuz veya menajeri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetiminin izni olmadan gelebilecek transfer teklifleri doğrultusunda görüşme yapamaz.

Fenerbahçe Spor Kulübü, sporcunun transferi için resmi olarak kulübümüze başvurmuş ve önerdikleri rakam reddedilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Basketboldan sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol ile transfer görüşmelerinin devam ettiği şeklinde kamuoyunda bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Müsaade alınarak yapılan bir görüşmeymiş gibi yaratılmaya çalışılan bu algı gerçek dışıdır.

Sporcumuza, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teklif ettiği rakamdan daha üst rakamlarla başka kulüplerden de teklifler gelmiş olup, sporcumuzun transferi için istediğimiz ücret Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerine bildirilmiştir. Kulübümüz hiçbir kulüp ile resmi olarak anlaşmaya varmadığı için Şehmus Hazer'in de herhangi bir kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Etik olarak spor ahlakına aykırı olup Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol'un bilgisi dahilinde olmadan gerçekleşen bu buluşmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

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