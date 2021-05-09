Spor camiasından Anneler Günü mesajları
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Spor camiasından Anneler Günü mesajları

Spor camiasından Anneler Günü mesajları
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı.

Federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı.

Spor camiası tarafından yayımlanan mesajlardan bazıları şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU"Sevgi, merhamet, şefkat ve fedakarlığın yegane simgesi, yetiştirdikleri yeni nesillerle geleceğimizi inşa eden, bizleri hep kucaklayan, dünyanın en değerli varlıkları tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularla kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz."BEŞİKTAŞ"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. "FENERBAHÇE"Koşulsuz ve sınırsız sevgileri, eşsiz sabır ve şefkatleri ile bizleri hayata hazırlayan, fedakarlıklarıyla en büyük destekçimiz, yaşam yolculuğumuzun mimarları, kıymetli varlıklarımız, baş tacımız Annelerimiz...Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm annelerimize rahmet diler;  şehit ve gazi annesi büyüklerimizin önlerinde saygıyla eğilir, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız. "GALATASARAY"Sınırsız sevgileri, hoşgörüleri ve fedakarlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan dünyanın en kıymetli varlıkları annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız."TRABZONSPOR"Annelerimizin günü kutlu olsun"DEMİR GRUP SİVASSPOR"Çocukları için fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, Demir Grup Sivassporlu yeni nesiller yetiştiren, dünyamızı zenginleştiren, hayat boyu yol göstericimiz olan annelerimiz Anneler Günü'nü kutluyoruz."AYTEMİZ ALANYASPOR"Sevgi, merhamet ve hoşgörünün kaynağı değerli annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun!"YUKATEL DENİZLİSPOR"Tarifi imkansız sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın simgesi saygıdeğer annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun"KARŞIYAKA"Çocuğuna saf sevgi ile yaklaşan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!"TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU"Kalpleri fedakarlık ve sevgi ile dolu olan tüm annelerimizin AnnelerGünü'nü kutlarız."TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU"Annelerimiz, yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen, karşılıksız sevgi, hoşgörü ve mutluluğumuzun kaynağı, bizleri dünyaya getiren ve iyi bir şekilde yetişmemizi sağlayan en değerli varlığımızdır. Bu vesileyle değeri biçilemeyen tüm annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız."TÜRKİYE TENİS FEDERASYONUBaşkan Cengiz Durmuş: Tükenmeyen sabrı ve sonsuz sevgisiyle hayat yolculuğumuzun başından beri yanımızda olan emektar ve fedakar annelerimizin #AnnelerGünü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm annelerimizi rahmet ve minnetle ile anıyorum.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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