Art arda ikinci maçına da Halil Umut Meler'i atayan MHK'ye Beşiktaş'tan sert tepki: İzahat bekliyoruz!
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Art arda ikinci maçına da Halil Umut Meler'i atayan MHK'ye Beşiktaş'tan sert tepki: İzahat bekliyoruz!

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Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçı sonrası, "Bir daha maçımızda görmek istemiyoruz" dediği Halil Umut Meler, 10 gün sonraki Kasımpaşa maçına atandı. Beşiktaş bu konuya ilişkin sert bildiri paylaştı: Üst üste ikinci maçımıza atanan hakemin, hangi saiklerle atandığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki makul bir açıklaması vardır. MHK'den ivedilikle resmi bir açıklama bekliyoruz

Siyah-Beyazlı kulübe bir kez daha Halil Umut Meler şoku! Üst üste ikinci maçında da Meler'i görecek Beşiktaş, bu durumun art niyetli yapıldığı fikrinde. Siyah-Beyazlılar'dan konuyla ilgili şu açıklama geldi:

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞTİR

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da görevli olan Halil Umut Meler'i atamıştır. Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır. Merkez Hakem Kurulu'ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!

Beşiktaş, Fenerbahçe maçında düdük çalan Halil Umut Meler'in, Kasımpaşa maçına da görevlendirilmesine ilişkin sert açıklama yaptı
Art arda ikinci maçına da Halil Umut Meler'i atayan MHK'ye Beşiktaş'tan sert tepki: İzahat bekliyoruz!
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