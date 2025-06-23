Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka'ya konuk oluyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe Beko seri kaç kaç, bugün son maç mı oynanıyor?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5, beIN Sports Haber kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko Maçı beIN Sports Haber Canlı Maç İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri

beIN Sports Haber, Digiturk 85, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BEKO SERİ KAÇ KAÇ, BUGÜN SON MAÇ MI OYNANIYOR?

Beşiktaş Fenerbahçe Beko serisinde Fenerbahçe Beko'nun 2-1üstünlüğü var.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko Maçı, 23 Haziran Pazartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko Maçı, saat 20:30 başlayacak.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE?

Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçı, İstanbul'da, BJK Fibabanka Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR:

İki takım arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu ilk yarısında 12 Ocak Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 90-79 kazandı. Takımımızda Nigel Hayes-Davis 29, Devon Hall 11, Sertaç Şanlı 10 sayı üretti. Beşiktaş Fibabanka cephesinde ise Jonah Mathews 15, Dustin Sleva ve Kelan Martin 12'şer sayı buldu.

Fenerbahçe Beko, rakibiyle 16 Şubat Pazar günü Türkiye Kupası finalinde karşılaştı ve bu mücadeleyi de takımımız 104-81 galip tamamladı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 22, Sertaç Şanlı ve Devon Hall 14'er sayı üretti. Beşiktaş Fibabanka'da ise Derek Needham 20 sayı buldu.

Takımımız, rakibine Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu ikinci yarısında 10 Mayıs Cumartesi günü konuk oldu ve bu karşılaşmadan 72-62 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 20 sayı üretti. Beşiktaş Fibabanka'da ise Kyle Allman 21, Jonah Mathews 20 sayı buldu.