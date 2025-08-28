Beşiktaş FC Lausanne CANLI izleme linki var mı? Beşiktaş FC Lausanne maçı hangi kanalda?

Heyecan dolu anlara sahne olması beklenen Beşiktaş – FC Lausanne mücadelesinin yayın programı da belli oldu. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayımlanacağını ve canlı yayın linkine ulaşılıp ulaşılamayacağını haberimizden öğrenebilecek.

BEŞİKTAŞ FC LAUSANNE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turunda Beşiktaş ile FC Lausanne karşı karşıya geliyor. Mücadele, Show TV ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma; Digiturk 22, D-Smart 23, Kablo TV 23, Tivibu 25, Turkcell TV+ 25, Vodafone TV 23 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ FC LAUSANNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük heyecana sahne olacak Beşiktaş – FC Lausanne karşılaşması, 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ FC LAUSANNE MAÇI SKOR DURUMU

Beşiktaş ile FC Lausanne arasında oynanacak olan mücadele henüz başlamadı. Karşılaşma sonrası skor bilgileri güncellenecek.

BEŞİKTAŞ FC LAUSANNE MAÇI HANGİ STADYUMDA?

İstanbul'da futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.