Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 41'inci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 41'inci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

BAŞKAN ÇEBİ ANTRENMANI TAKİP ETTİBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de siyah-beyazlı ekibin bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanı izledi. Antrenmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcularla bir araya gelen Çebi, Fatih Karagümrük maçında takıma başarılar diledi.KAMP KADROSU BELLİ OLDUÖte yandan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Fatih Karagümrük maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular da belli oldu. Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou,, Rachid Ghezzal, Cyle Larin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı