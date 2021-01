Ahmet Nur Çebi: "Bırakmam Seni" kampanyasına bazı isimler henüz katkı veremedi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Başkanı Ahmet Nur Çebi, devam eden "Bırakmam Seni" kampanyasına bazı isimlerin henüz katkı veremediğini belirterek, "Desteğin çok daha fazla olması bizi mutlu eder. Bugüne kadar katkı yapmamaları bundan sonra yapmayacakları anlamına gelmez. Bu süreçte herkes sıkıntı yaşıyor ama beklentimiz var. Umarım gereğini yaparlar" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Icrypex Kripto Borsası arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Sponsorluk anlaşması için Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile Icrypex CEO'su Gökalp İçer katıldı. Siyah-beyazlı kulüp ile Icrypex Kripto Borsası arasında varılan anlaşmaya göre, Erkek Basketbol Takımı artık Beşiktaş Icrypex olarak sahaya çıkacak, formaların göğsünde Icrypex logosu yer alacak. Sponsorluk ödemesi ise dünyada ilk kez kripto para ile gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi törende yaptığı konuşmada, 1,5 yıllık sözleşme karşılığı 1 milyon 300 bin dolar alacaklarını kaydederek, şunları söyledi: "Pandemide ekonominin zorlandığı, gelir kaybı yaşanan bir süreçte sponsorun önemi ortada. Beşiktaş Basketbol Takımı'mızın bugünden itibaren sponsorluğunu üstlenen, bundan sonra partnerimiz olan Icrypex Kripto Borsası'na teşekkür ediyorum. Kripto para son zamanlarda oldukça yaygın ve gelişiyor. Beşiktaş olarak sponsorlarımızın bize verdiği katkıya özen gösterdiğimizi vurgulamak istiyorum. Basketbol takımımızın bu sene ayrı bir vizyon ve sistemle yürüdüğünü ve başarılı olduğunu görmekteyiz. Genç çocuklarımızı Türk basketboluna kazandırmanın gururunu ve keyfini yaşıyoruz. En son basketbolda önemli rakibimiz Fenerbahçe'yi yenmemiz projemizin başarılı olduğunu göstermiştir. Sezon sonuna kadar 400 bin dolar, önümüzdeki sezon da 900 bin dolar gelir bekliyoruz. İhtiyacımız vardı. Basketbol takımının iyi yürüdüğü bir süreçte bu sponsorluğun bize katkı vereceğine inancımız sonsuz. Bu katkının çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Galatasaray maçına sponsorumuzla beraber çıkacağız. Formalar da hazırlanmış. Tesisleşmede de katkılarını bekliyoruz.""BU SENEKİ BÜTÇE 750 BİN DOLAR"Basketbolda gençlerle başarıyı yakalamak üzerine kurulu projeyle yola devam ettiklerini dile getiren Başkan Çebi, "Biz çok transfer yapmayı düşünmüyoruz. Elimizdeki oyuncuları geliştirmek ve onlardan maksimum derecede faydalanmak istiyoruz. Bu bir proje. Bunun bir ayağı da sportif başarı. Bunun başarı kısmını yaşamak istiyoruz. Yetişen gençleri bir an önce satmak isteğimiz bu sezon yok. Önümüzdeki sezon da satmayı arzu etmiyoruz. Projemiz önce sportif başarı, bunun ekonomik faydalarını daha sonra düşünüyoruz. Bu seneki bütçe, geçen seneki bütçenin 4'te 1'i. Hepsi 750 bin dolar. Geçen sene görevi devraldığımızda borcun toplamı 3,5 milyon dolardı. Bir yandan bu takımı oynatırken bir yandan da bunları ödüyoruz. Bu yaptığımız işin doğru olduğunu daha iyi göreceğiz" dedi."BIRAKMAM SENİ" KAMPANYASI"Bırakmam Seni" kampanyasının devam ettiğini vurgulayan Çebi, bazı isimlerden henüz katkı gelmediğini belirtti. Çebi, "Desteğin çok daha fazla olması bizi mutlu eder. Destek yapmış olanlara nankörlük edemeyiz. İsimlerini stadın en güzel yerine tarihe kaydedilecek şekilde yerleştireceğiz. Bugüne kadar katkı yapmamaları bundan sonra yapmayacakları anlamına gelmez. Bu süreçte herkes sıkıntı yaşıyor ama beklentimiz var. Umarım gereğini yaparlar" diye konuştu.URGANCILAR'DAN TEŞEKKÜRBeşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ise sponsorluk anlaşması hakkında şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş Jimnastik Kulübü, kurulduğu günden bugüne her branşta, başta altyapı yatırımları olmak üzere, sporun gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Kadın futbolundan e-spora, jimnastikten hentbola kadar her zaman sporun ve sporcunun yanında olmuş bir kulübüz. Bizler bu desteği önce taraftarımızdan, sonra bizi destekleyen sponsorlarımızdan aldığımız güçle yürüttük. Ülkemizde sporun gelişmesine katkıda bulunan bütün markalara, kattıkları değerden dolayı teşekkür ederiz."ŞENOL: NİCE BAŞARILARA İMZA ATACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHEM YOKIcrypex ile ligde ve Avrupa'da nice başarılara imza atacaklarından şüphe duymadığını söyleyen Beşiktaş Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol da "Bildiğiniz gibi Beşiktaş Erkek Basketbol A Takımımız, ING Basketbol Süper Ligi'nde ve Uluslararası Basketbol Federasyonu Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor. Takımımızın son dönemde aldığı başarılı sonuçlardan çok mutluyuz. Icrypex ile ligde ve Avrupa'da nice başarılara imza atacağımızdan hiç şüphem yok. Bu vesile ile Beşiktaş Erkek Basketbol A Takımımızın 4 yıldır isim sponsorluğunu yapan Sompo Sigorta'ya da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Siyah-beyazlılarla sponsorluk anlaşması imzalamaktan duydukları mutluluğu ifade eden Icrypex CEO'su Gökalp İçer ise "Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş her adımında trendleri belirlerken, biz de bu yolda Beşiktaş ile birlikte yürümekten mutluluk duyacağız. Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol A Takımı'nın her başarısında yanında olmaktan gururlanacağız" diye konuştu.

