Beşiktaş - Eibar maçı sonrası Orhan Ak'a tepki

Beşiktaş ile Eibar arasında oynanan hazırlık maçının ardından siyah beyazlı taraftarlar, takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a tepki gösterdi.

Beşiktaş - Eibar maçı sonrası Orhan Ak'a tepki


Beşiktaş ile Eibar arasında oynanan hazırlık maçının ardından siyah beyazlı taraftarlar, takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a tepki gösterdi.
Maçın ardından 15-20 kişilik 'Berlin Çarşı' isimli taraftar grubu, Beşiktaş yedek kulübesinin önüne kadar giderek Orhan Ak aleyhinde protestolarda bulundu. Abdullah Avcı'nın yardımcıları, Orkan Ak'ın etrafında güvenlik seti oluştururken, Futbol A Takım Yöneticisi Ahmet Kavalcı ve kulüp çalışanları ortamı sakinleştirmeye ve taraftarları uzaklaştırmaya çalıştı.
Protestocu taraftarlar Abdullah Avcı'ya, "Seni seviyoruz ama Orhan Ak'ı istemiyoruz" dedi. Bu esnada Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın yanı sıra diğer teknik ekip ve personel, protestolar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.