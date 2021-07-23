Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın
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Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın

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Serie A ekiplerinden Cagliari'de top koşturan dünyaca ünlü savunma oyuncusu Diego Godin, Beşiktaş yolunda. Siyah-Beyazlılar, yıllık 2.5 milyon Euro'dan 1+1 sözleşme teklif etti. 35 yaşındaki Uruguaylı'nın öneriye sıcak baktığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde transferin açıklanması bekleniyor.

Cagliari forması giyen Diego Godin'de işlem tamam. Geçtiğimiz günlerde 35 yaşındaki stoper, kendisine transfer teklifleri geldiğini ancak henüz bir ilerleme olmadığını dile getirmişti.

Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın

"BENİMLE İLETİŞİME GEÇİLMEDİ"

Uruguaylı defans, Beşiktaş 'ın transfer teklifini doğrularken, "2-3hafta önce kulübüm Cagliari, Rusya'dan teklif aldı. Ayrıca Türkiye'den de bir teklif olmuş. Ancak beni arayıp detayları iletmediler. Dolayısıyla benimle iletişime geçilmedi. Haftaya sezon hazırlıkları için döneceğim" ifadelerini kullanmıştı. Bu durumun ardından Beşiktaş yönetimi gaza bastı ve tecrübeli futbolcunun transferi için girişimlerde bulundu.

"İSTEYEN GİDEBİLİR"

Cagliari Başkanı Massimo Cellino, sıkıntılarının sürdüğünü vurgulayıp oyunculara isteyen gidebilir mesajı verdikten sonra kulübünden yıllık4milyon Euro alan Godin'in,Beşiktaş'ın2.5 milyon Euro'luk 1+1 sözleşme teklifine teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde transferin resmileşmesi bekleniyor.

Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın
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