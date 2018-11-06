Beşiktaş, Devre Arasında Cenk Tosun'u Kiralık Olarak Kadroya Katmak İstiyor
Beşiktaş, Richarlison'un sürekli 11'de oynaması ve Barbosa'nın da Ocak ayında Everton'a gitmesiyle yedek duruma düşecek Cenk Tosun'u devre arasında kadrosuna katmak istiyor.
Alvaro Negredo'yu satan Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Larin'den de verim alamayan Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u yuvaya döndürmek için girişimlerde bulunuyor.
Yönetim ve Şenol Güneş'in transferine en sıcak baktığı isim de Cenk Tosun. Çünkü onun gelmesi halinde uyum sorunu yaşamayacağı, camiayı havaya sokacağı ve pozitif enerji vereceği görüşü de hakim...
Everton'dan oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması ve daha sonra gelişmelere göre yol haritası belirlenmesi fikri ön plana çıkıyor. Vagner Love'ın da ocakta Santos'a satılması çok güçlü bir olasılık.
GABİGOL'LE FLÖRT EDİYORLAR
Cenk cephesinde de Beşiktaş'a karşı bir dönüş olasılığına sıcak bakılıyor. Çünkü milli golcünün Everton'da ilk 11'de şans bulması her geçen gün zorlaşıyor.
9 maçta 6 gol atan 21 yaşındaki Richarlison'u ilk 11'de sürekli oynaması için Teknik Direktör Silva'ya kamuoyundan yoğun baskı var. Everton tarafı, Cenk'in artık kulübün hedeflerini karşılayacak potansiyelde olmadığını savunuyor. İngiliz ekibinin ara transferde Inter'den Santos'a kiralık verilen Gabriel Barbosa'yı da 30 milyon euro karşılığında ara transferde renklerine bağlayacağı ihtimali var. Bu konuda da görüşmeler sürüyor.
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serdar adalı istisna bu yönetim takım yapamaz yapsada birarada tutamaz ticareti ve menejerleri seviyorlar şenol güneşe gelince defans dahi kuramıyor dünya çapında gökhan caner pepe vida en çok gol yiyen bjk . . peki orta sahamı yardım etmiyor , değil rakibi çıkarmayan iki kanat babel ve q7 var şenol güneş biraz düşünmeliCevap Yaz Yayından Kaldır
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bjk cenk değil abubakar , burak , gomez türü bir santrafor talişka tipi bir orta saha lazım 3 ısgarta futbolcu satıp talşkayı alamayanlar kına yaksın. . . adları büyük yönetici ama takım ruh kazanacakken para için kulübü dağıtan baş sorumlu fikret orman. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ESKİYE RAĞBET OLSAYDI BİT PAZARINA NUR YAĞARDICevap Yaz Yayından Kaldır
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Tükürdüğünü yalaacak bjk yani. Şimdi çıkarlar o kadar paraya sattık şu kadara alıyoruz söylenirler. :))Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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quaresma-pektemek ikilisini denemeyecek misiniz? deneye deneye bulacaksınız. hemen transfere sarılmak usta işi değil.Cevap Yaz Yayından Kaldır