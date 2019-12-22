Beşiktaş derbide hüsrana uğradı

22.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:36

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada Pedro Rebocho'nun sebep olduğu penaltı sonrası 23. dakikada Max Kruse'nin golüyle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 32. dakikada Ozan Tufan'ın skoru 2-0 yapmasını önleyemedi. Beşiktaş, 45+5. dakikada Atiba Hutchinson'un bulduğu golle soyunma odasına 2-1 mağlup durumda girdi.

Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda beraberliği yakalamak için sahaya çıkarken, 58. dakikada Vedat Muric'le 1 gol daha kaydeden Fenerbahçe, maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Süper Lig'de bu sezon 5. yenilgisini alan Beşiktaş, 27 puanda kaldı. Üst üste aldığı galibiyetlerle 14. haftada 27 puanla ikinci sırada bulunan ve lider Demir Grup Sivasspor ile puan farkını 3'e indiren siyah-beyazlı ekip, son 2 haftadaki yenilgilerle rakibinin 7 puan gerisine düştü.

Üst üste ikinci yenilgisini aldı

Siyah-beyazlı takım, ligde üst üste ikinci kez mağlup oldu.

Ligin ilk 6 haftasındaki kötü sonuçların ardından üst üste 6 maçını kazanan Beşiktaş, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olduktan sonra Fenerbahçe maçını da yenilgiyle tamamladı.

Son 5 resmi maçta tek galibiyet

Beşiktaş, son 5 resmi karşılaşmasında tek galibiyette kaldı.

Ligde Kasımpaşa'yı 3-2 yenen siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 4-0, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 kaybetti. Siyah-beyazlılar, derbi maçta ise Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Yine kötü savunma

Son 4 resmi maçında kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisinde de aynı kaderi yaşadı.

Derbi öncesi son 4 maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan 2'şer gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Anagold 24Erzincanspor maçında ise kalesinde 2 gol görmüştü.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin ise 3 golünü engelleyemedi. Siyah-beyazlı ekip, son 5 resmi karşılaşmasında 13 gol yedi.

Deplasmanda 4 maç sonra yenildi

Beşiktaş, ligde 4 maç sonra deplasmanda yenildi.

Ligin ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından dış sahada Antalyaspor'u 2-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 3-2 yenenen Beşiktaş, Fenerbahçe yenilgisiyle seriyi sonlandırdı.

Hutchinson'ın ilk derbi golü

Beşiktaş'ı ilk yarının uzatma dakikalarında attığı golle umutlandıran Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı formayla ilk derbi golüne imza attı.

Siyah-beyazlı takıma 2013-2014 sezonunda transfer olan ve ligde toplam 15 gole ulaşan 36 yaşındaki futbolcu, daha önceki Galatasaray ile Fenerbahçe maçlarında fileleri havalandırmayı başaramamıştı.

Deneyimli oyuncu, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.

Burak Yılmaz yine sessiz

Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Burak Yılmaz'ın gol sessizliği derbi maçta da sürdü.

Ligdeki son golünü İstikbal Mobilya Kayserispor maçında atan Burak, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçları olmak üzere üst üste 3 karşılaşmayı skor üretemeden tamamladı.

Burak Yılmaz, 87. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.

N'Koudou 4 maç sonra forma giydi

Müsabakanın 63. dakikasında Pedro Rebocho'nun yerine oyuna dahil olan Georges-Kevin N'Koudou, sakatlığının ardından 4 maç sonra süre aldı.

Sakatlığı nedeniyle ligde Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor maçlarını kaçıran N'Koudou, ilk Fenerbahçe derbisinde etkili olamadı.

Lens cezalı

Beşiktaş'ta 31. dakikada sarı kart gören Jeremain Lens, cezalı duruma düştü.

Bu sezon Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sarı kart gören Lens, cezası nedeniyle 17. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde görev alamayacak.

Kaynak: AA