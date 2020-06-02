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Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe

Önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışan Beşiktaş, Manchester United'ın Demokratik Kongolu stoperi Axel Tuanzebe'yi listesine aldı.

02.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:32

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Manchester United'ın 22 yaşındaki stoperi Axel Tuanzebe'yi gündemine aldı.

Anglia.goal.pl adlı internet sitesi, siyah beyazlıların Premier Lig devine Demokratik Kongolu futbolcu için yapacağı teklifi duyurdu.

İnternet sitesinde yer alan haberde, "Beşiktaş, Manchester United'ın savunmacısı Axel Tuanzebe'yi kadrosuna katmak istiyor ve bu konuda ciddi girişimlerde bulunuyor. Türk kulübünün, 22 yaşındaki futbolcu için Manchester United ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmak istediği gelen bilgiler arasında" ifadeleri kullanıldı.

ASTON VILLA'YA KİRALANMIŞTI

Manchester United altyapısından çıkan Tuanzebe, 1.5 yıl boyunca Aston Villa'da kiralık olarak forma giymişti. Başarılı bir performans sergileyen genç stoper, geçtiğimiz yaz Kırmızı Şeytanlar'a geri döndü.

Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
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