Beşiktaş, Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamak için harekete geçti
Uzun süredir golcü transferi için uğraş veren ve birçok adayla görüşen Beşiktaş, aradığı yıldızı sonunda buldu. Siyah-beyazlı kulüp, Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Yıldız golcünün transferi için teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği öğrenildi.
Transferde hareketli günler geçiren Beşikaş'ın uzun süredir beklediği golcüsüne kavuşmasına ramak kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, Premier Lig devi Chelsea'den Michy Batshuayi'yi renklerine katmak için kolları sıvadı.
SERGEN YALÇIN ONAYI VERDİ
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Batshuayi için girişimlere başlandığı öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 20 maçta iki gol ve iki asistlik performans göstermişti.