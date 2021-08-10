Beşiktaş, Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamak için harekete geçti

Uzun süredir golcü transferi için uğraş veren ve birçok adayla görüşen Beşiktaş, aradığı yıldızı sonunda buldu. Siyah-beyazlı kulüp, Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Yıldız golcünün transferi için teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği öğrenildi.